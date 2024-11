Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchtes Tötungsdelikt in Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Am Freitag, den 29.11.2024, gegen 17.10 Uhr, meldeten Passanten eine schwer verletzte männliche Person im Bereich des Parkhauses am Schildepark. Die Person wies mehrere Stichverletzungen im Bereich des Oberkörpers auf. Bei den zufällig am Ereignisort befindlichen Zeugen handelte es sich um Mitarbeiter/innen des Klinikums in Bad Hersfeld, die neben der Verständigung von Rettungsdienst und Polizei sofort Erste Hilfe leisteten. Noch im Nahbereich des Tatortes konnte wenig später der mutmaßliche 20-jährige Tatverdächtige, der aus Ludwigshafen stammt, festgenommen werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kannten sich das 29-jährige Opfer und der Tatverdächtige. Im Zuge einer körperlichen Auseinandersetzung stach der Täter mehrfach mit einem Messer auf den Oberkörper des Opfers ein. Das Tatmesser konnte sichergestellt werden. Der aus Bad Hersfeld stammende Geschädigte wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in das Klinikum Hersfeld-Rotenburg eingeliefert. Der Tatverdächtige wird am Samstag, den 30.11.2024, auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter - zwecks Erlass eines Haftbefehls - vorgeführt.

Hubertus Kümpel

Führungs- und Lagedienst

