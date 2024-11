Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Diebstahl aus Fahrzeug und Sachbeschädigung an Fahrzeug

Fulda (ots)

Versuchter Diebstahl aus Behördenfahrzeug. Zeugen gesucht.

Fulda. Unbekannte Täter schlugen in der Nacht zu Donnerstag (28.11.) die Fahrerscheibe eines Opel Combo der Stadt Fulda ein. Das Fahrzeug war im Schosshof geparkt. Außerdem versuchten diese noch die Flügeltür des Kofferraums des Kastenwagens aufzuhebeln. Dies misslang den Tätern, sodass sie ohne Diebesgut den Tatort verließen. An dem Opel entstand ein Sachschaden von mindestens 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung durch Steinwurf an Fiesta. Zeugen gesucht.

Fulda. Der Geschädigte hatte seinen Ford am Donnerstag (28.11.) zwischen 07.30 Uhr bis 16.40 Uhr auf einem Parkplatz neben einer Apotheke in der St.-Vinzenz-Straße in Fulda abgeparkt. Unbekannte Täter bewarfen diesen vermutlich mit Steinen, so dass die Scheibe der Fahrerseite des grünen Fiesta beschädigt wurde. Der entstandene Sachschaden beträgt 300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell