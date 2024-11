Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Verkehrsunfallflucht

Poppenhausen. Am Donnerstag (28.11.), in der Zeit von 10.30 bis 15 Uhr, wurde ein abgeparkter BMW durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Pkw war im Sebastian-Kneipp-Weg auf dem dortigen Parkplatz geparkt. Die verantwortliche Person entfernte sich vom Unfallort ohne ihrer Pflicht als Unfallverursacher nachzukommen. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hilders unter der Telefonnummer 06681 / 96120 oder per E-Mail pst-hilders.ppoh@polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Hilders

HEF

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. In der Zeit zwischen Montag (25.11.), gegen 13.30 Uhr, bis Dienstag (26.11.), gegen 8.30 Uhr, parkte ein 65-Jähriger seinen blauen Opel Astra am rechten Fahrbahnrand in der Straße "Güldene Kammer". Am Dienstagmorgen (26.11.) stellte er massive Schäden an der hinteren linken Fahrzeugseite fest. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer war nach derzeitigen Erkenntnissen aus ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen den geparkten Opel gefahren. Der Unfallverursacher verließ anschließend unerlaubt die Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Philippsthal. Am Mittwoch (27.11.), gegen 17 Uhr, befuhr eine 60-jährige Pkw-Fahrerin aus Philippsthal die Rathausstraße in Richtung Brückenstraße. Hierbei beschädigte sie einen ordnungsgemäß am Straßenrand abgestellten Pkw eines 51-Jährigen aus Philippsthal. Beide Airbags wurden durch den Aufprall ausgelöst. Die 60-Jährige wurde bei dem Auffahrunfall leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit uns musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (27.11.), zwischen 17 Uhr und 18 Uhr, parkte eine 27-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld ihren grauen BMW 118i, am rechten Fahrbahnrand in einer Sackgasse zwischen der Weimaer Straße und der Jenaer Straße. Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr ebenso diesen Stichweg und touchierte das geparkte Fahrzeug. Dabei wurde die Fahrertür stark eingedellt und tiefe Kratzer im Lack hinterlassen. Es entstand Sachschaden von rund 4.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Bad Hersfeld

Auffahrunfall

Rotenburg. Am Donnerstag (28.11.), gegen 17.50 Uhr, befuhren ein Rotenburger mit seinem Landrover und ein Golf-Fahrer aus Rotenburg die "Brücke der Städtpartnerschaften" in Richtung der Straße "Untertor". Nach derzeitigen Erkenntnissen bremste der Fahrer des Landrover musste verkehrsbedingt und der Golf-Fahrer fuhr auf diesen auf. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 6.000 Euro geschätzt.

Polizeistation Rotenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell