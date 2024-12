Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Hilders

Fulda (ots)

Zusammenstoß im Begegnungsverkehr auf der B 279 bei Gersfeld

Gersfeld: Glück im Unglück hatten die Insassen zweier Pkw bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag (01.12.) gegen 14:40 Uhr auf der B 279 bei Gersfeld. Ein 39-jähriger aus Herbstein war mit seiner 29-jährigen Beifahrerin in einem Hyundai i30 zwischen den Stadtteilen Altenfeld und Hettenhausen in Richtung Gersfeld unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache von der Straße nach rechts auf die Bankette abkam. Beim Gegenlenken geriet er über die Fahrbahnmitte hinaus und kollidierte mit dem entgegenkommenden Nissan Navara einer 25-jährigen aus Gersfeld, die ein erst 3 Monate altes Baby mit im Fahrzeug hatte. Wie durch ein Wunder wurde bei der Kollision niemand verletzt. Auch der vorsorglich alarmierte Rettungsdienst konnte nach kurzer Untersuchung des Säuglings wieder abrücken. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Beide beteiligte Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Bergungsarbeiten kam es bis etwa 16:30 Uhr zu Behinderungen in diesem Bereich.

Gefertigt:

(Polizeistation Hilders, Adomeit, PHK)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell