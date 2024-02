LPI-NDH: Schwerer Sturz mit Pedelec

Mühlhausen (ots) - Ein Container wurde in Pfafferode an einer Baustelle aufgesucht. Hierin lagerten Bauarbeiter u.a. ihre Wertgegenstände. Am Nachmittag drang vermutlich ein Täter in den Baucontainer ein und entwendete persönliche Dokumente, Schlüssel und ein Portemonnaie. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 E-Mail: ...

mehr