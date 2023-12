Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an der Berufsbildenden Schule in der Adlerstraße

Pirmasens (ots)

Zwischen Dienstag, 14:30 Uhr, und Mittwoch, 06:30 Uhr, beschädigten Unbekannte an der BBS in der Adlerstraße die Wandverkleidung im Bereich des Carports. Der Schaden wurde von mutwillig umgeworfenen Paletten mit Dämmmaterial verursacht. Die Schadenshöhe wird auf 2500 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

pdps

