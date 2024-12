Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Rotenburg a.d.F.

Fulda (ots)

Verkehrsunfälle

Alheim-Baumbach - Eine 84-jährige Frau aus Sterkelshausen befuhr am 29.11.2024 in der Zeit von 11.00 Uhr bis 11.30 Uhr mit ihrem Pkw die Lindengasse in Baumbach. In Höhe der Haus-Nr. 4 touchierte sie einen dort parkenden schwarzen Van und beschädigte diesen. Sie verblieb noch an der Unfallstelle und wartete auf den Fahrer dieses Fahrzeugs. Da dieser jedoch nicht auftauchte, begab sie sich zur Polizei zur Unfallaufnahme. Jedoch konnte sie das Kennzeichen des von ihr angefahrenen schwarzen Vans nicht nennen. Auch konnte dieser Van im Nachhinein nicht mehr an der Unfallstelle angetroffen werden. Vermutlich hat der Fahrer den Schaden noch nicht bemerkt. Daher wird der Fahrer dieses schwarzen Vans gebeten sich mit der Polizeistation Rotenburg unter Tel. 06623-9370 oder online unter polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen. Der Sachschaden am Pkw der Frau aus Sterkelshausen beläuft sich auf 500,- Euro.

gefertigt: PHK Möller

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell