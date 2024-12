POL-OH: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Polizeipräsidium Osthessen

Update: 29-Jähriger mit Messer schwer verletzt - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Bad Hersfeld. In einem Mehrfamilienhaus im Seilerweg kam es am Freitag (29.11.), gegen 17.10 Uhr, zu einem versuchten Tötungsdelikt zum Nachteil eines 29-Jährigen aus Bad Hersfeld. Wir berichteten.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde der 29-Jährige in einem Streit mit einem 20-jährigen Mann durch mehrere Messerstiche schwer im Oberkörperbereich verletzt. Zeugen trafen im Bereich des angrenzenden Parkhauses am Schildepark auf das Opfer, leisteten Erste Hilfe und kontaktierten umgehend Rettungswagen und Polizei. Der 29-Jährige wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Die Festnahme des aus Ludwigshafen stammenden Tatverdächtigen erfolgte kurze Zeit später im Nahbereich. Das Tatmittel wurde sichergestellt. Aktuellen Informationen nach kannten sich das Opfer und der Tatverdächtige.

Der Gesundheitszustand des 29-Jährigen wird weiterhin als kritisch eingeschätzt und er wird nach wie vor medizinisch im Krankenhaus versorgt. Der 20-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda am Samstag (30.11.) einem Haftrichter am Amtsgericht Bad Hersfeld vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung, sodass der Tatverdächtige in eine hessische Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.

Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Fulda.

