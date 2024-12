Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von E-Scooter - Dieseldiebstahl - Sachbeschädigung an Mehrfamilienhaus

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Diebstahl von E-Scooter

Bad Hersfeld. Am Samstag (30.11.), zwischen 12 Uhr und 12.30 Uhr, stahlen unbekannte Täter einen E-Scooter der Marke Ninebot (Modell Max G30 D2) mit dem Versicherungskennzeichen 503 WAD im Wert von rund 500 Euro. Das Elektrofahrzeug war im Eingangsbereich in einem Baumarkt in der Heinrich-von-Stephan-Straße geparkt. Durch die Videoüberwachung wurde folgende Täterbeschreibung bekannt:

- Männlich, circa 1,65 m bis 1,75 m groß, kräftige Statur, bekleidet mit einer schwarzen Jacke, blauer Jeans, weißen Schuhen und einer grau-roten Mütze

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Dieseldiebstahl

Neuenstein. Zwischen Samstagabend (30.11) und Sonntagmorgen (01.12.) brachen Unbekannte den Tankdeckel eines Lkws auf und entwendeten Kraftstoff im Wert eines mittleren vierstelligen Eurobetrags. Das Fahrzeug war während der Tatzeit auf dem Rastplatz "Fuchsrain" an der A7 geparkt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Sachbeschädigung an Mehrfamilienhaus

Bad Hersfeld. Am Sonntagabend (01.12.), gegen 23 Uhr, begaben sich Unbekannte auf das frei zugängliche Grundstück eines Mehrfamilienhauses im Glimmesweg. Sie warfen einen Böller vor die Eingangstür, sodass der Glaseinsatz zerbrach und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Kim Leubecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell