FW Allensbach: Überlandhilfe H2 VU PKW Person eingeklemmt

Am Morgen des 19.09.2024 wurde die Gesamtwehr der Feuerwehr Allensbach zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage zur Kliniken Schmieder in Allensbach gerufen. Vor Ort konnten Handwerker festgestellt werden, welche durch ihre Arbeiten die Anlage ausgelöst hatten. Da kein weiteres Handeln der Feuerwehr nötig war konnten nach 30 Minuten alle Einsatzkräfte den Einsatz beenden.

