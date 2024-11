Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nach Unfall aus dem Staub gemacht

Kaiserslautern (ots)

In der Carl-Euler-Straße hat sich am vergangenen Wochenende ein Unfallverursacher einfach aus dem Staub gemacht.

Die 55-Jährige Eigentümerin eines blauen Mazda 2 meldete der Polizei, dass sie ihr Auto am Samstagmittag am Fahrbahnrand parkte und am Montagmorgen feststellen musste, dass die hintere Stoßstange des Wagens beschädigt worden war. An dem Auto entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. Vom Verursacher fehlt jede Spur.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet um Hinweise an die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250.|li

