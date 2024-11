Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: "Crime Night" stößt auf reges Interesse

Kaiserslautern (ots)

Am Freitag, 22. November 2024, findet erstmals die landesweite "Crime Night" statt. Bei dem Aktionstag, der zum Beispiel in Mainz, Koblenz, Trier, Kaiserslautern und Ludwigshafen angeboten wird, können Teilnehmer auch bei der Kriminaldirektion in Kaiserslautern an einem sogenannten "Cold Case" mitarbeiten und hinter die Kulissen der Arbeit der Kriminalpolizei blicken. Zudem gibt es die Möglichkeit, Einblicke in die vielfältigen Aufgabenbereiche sowie Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten bei der Polizei Rheinland-Pfalz zu erhalten (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117683/5901136). In der Barbarossastadt stieß das Event auf eine hohe Nachfrage und so waren die Teilnehmer-Plätze schnell ausgebucht. Ob noch Last-Minute-Plätze frei werden, können Interessierte auf der Internetseite der Polizei Rheinland-Pfalz unter https://www.polizei.rlp.de/karriere/veranstaltungen/veranstaltungen-trier/detail-1/crime-night-mainz-bei-der-kriminaldirektion-kaiserslautern in Erfahrung bringen. |kfa

