POL-PPWP: Vermisstensuche eingestellt

Kaiserslautern (ots) - Zeugen beobachteten am späten Samstagabend wie ein 27-jähriger Fahrzeugführer aus Mannheim mit seinem Pkw in die Fußgängerzone auf den St.-Martins-Platz fuhr. Dort stellte er seinen Sitz in Schlafposition und schlief ein. In der Folge geriet sein Fahrzeug ins Rollen und Zeugen versuchten den Fahrzeugführer durch Klopfen an die Seitenscheibe zu wecken. Da dieser nicht reagierte, öffneten sie ...

