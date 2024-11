POL-PPWP: Motorradfahrer schwer verletzt - Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots) - Unbekannte sind in der Nacht zum Montag in die Gaststätte eines Tennisvereins in der Straße Im Jungwald eingebrochen. Um sich Zutritt zu verschaffen, schlugen die Täter eine Scheibe ein. Dadurch wurde der Alarm ausgelöst und die Einbrecher flüchteten. Gestohlen wurde nichts. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Zeugen, die in dem Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei ...

