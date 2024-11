Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 19-Jähriger wird aggressiv und leistet Widerstand

Kaiserslautern (ots)

Passanten meldeten am Sonntagmorgen der Polizei, dass zwei Männer in der Marktstraße willkürlich Personen anpöbeln würden. Eine Streife traf das Duo an und kontrollierte die beiden. Die 18- und 19-jährigen Männer reagierten sofort aggressiv und widersetzten sich mehrfach den Anweisungen der Beamten. Den Polizisten gelang es, den 18-Jährigen zu beruhigen. Der 19-Jährige kommentierte hingegen alles mit einer Beleidigung und war nicht zu bändigen. Aus Sicherheitsgründen sollte er gefesselt werden. Dagegen wehrte sich der Mann mit Leibeskräften. Erst nach dem Einsatz von Pfefferspray und dem Zureden eines Bekannten des 19-Jährigen gelang es, den Angreifer festzunehmen und zur Dienststelle zu bringen. Da der Mann deutliche Anzeichen eines Alkoholkonsums zeigte und auch eine Drogenbeeinflussung nicht ausgeschlossen werden konnte, sollte ihm eine Blutprobe entnommen werden. Dabei randalierte der 19-Jährige auf der Dienststelle weiter, beleidigte und bedrohte und trat nach den Polizeibeamten. Nachdem alle polizeilichen Maßnahmen beendet waren, hatte sich der junge Mann wieder beruhigt und durfte die Dienststelle verlassen. Er erhielt einen Platzverweis für die Innenstadt bis zum Vormittag. Durch die Widerstandshandlungen wurden zwei Polizisten verletzt. Diese konnten ihren Dienst aber fortsetzen. Den 19-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Die Ermittlungen dauern an. |elz

