Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Einbruch scheitert

Nicht in ein Haus gelangte ein Einbrecher am Mittwoch in Machtolsheim.

Ulm (ots)

Zwischen 18.30 Uhr und 22 Uhr begab sich ein Unbekannter auf das Grundstück in der Straße "Am großen Stein". Zunächst versuchte er die Haustür aufzuhebeln. Als das misslang, versuchte er ein Fenster aufzuhebeln. Auch der Versuch eine Fensterscheibe einzuwerfen, blieb erfolglos. In das Haus gelangte er nicht. Unerkannt verschwand der Einbrecher wieder. Der Polizeiposten Laichingen (Tel. 07333/950960) hat die Ermittlungen aufgenommen.

+++++++ 2027264(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell