Am Mittwoch verschaffte sich ein Unbekannter Zugang zu einer Praxis.

Nach derzeitigem Kenntnisstand verschaffte sich der Einbrecher zwischen 20 und 22 Uhr Zugang zu der Praxis in der Hechtstraße. Nachdem er ein Fenster aufgehebelt hatte, durchsuchte der Unbekannte sämtliche Räumlichkeiten der Praxis. Dabei gelang es ihm, einen Stahlschrank aufzubrechen. Bei dem Einbruch fand er wohl Bargeld, das er mitnahm. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Die Polizei Ehingen (Tel. 07391/5880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, denen am Mittwoch in der Hechtstraße Verdächtiges aufgefallen ist.

