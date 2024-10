Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Buchau - Berauscht und ohne Führerschein gefahren

Am Mittwoch stoppte die Polizei einen 32-Jährigen bei Bad Buchau.

Kurz vor 7 Uhr fuhr der 32-Jährige mit einem Skoda auf der L275 von Bad Schussenried in Richtung Bad Buchau. Polizisten kontrollierten den Mann in der Oberbachstraße. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann keinen Führerschein besitzt. Da sich zudem der Verdacht ergab, er könnte unter Drogen stehen, führten die Beamten einen Urintest durch. Der verlief positiv auf Amphetamin. Dem 32-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. In einem Krankenhaus musste er Blut abgeben. Auf den Mercedes-Fahrer kommen nun mehrere Anzeigen zu.

