Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Betrunken mit dem Auto unterwegs

Am Mittwoch endete eine Trunkenheitsfahrt bei Eislingen in einer Polizeikontrolle.

Ulm (ots)

Um 22.25 Uhr kontrollierte die Polizei in der Ottenbacher Straße in Krummwälden einen Mercedes. Bei der Kontrolle des 32-jährigen Fahrers konnten Anzeichen festgestellt werden, dass dieser Alkohol getrunken hatte. Ein Test bestätigte den Verdacht. Der Mann war nicht mehr fahrtauglich. Die Polizeibeamten fuhren deshalb mit ihm zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. Der Mann sieht nun einer Anzeige entgegen und ist seinen Führerschein los.

