Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (ES) Weilheim/A8 - Gegen Leitplanke geprallt

Am Mittwoch verlor ein Autofahrer auf der A8 die Kontrolle über sein Auto.

Ulm (ots)

Der 72-Jährige fuhr zur Mittagszeit in Richtung Stuttgart. Auf Höhe Weilheim verlor der Fahrer des Ford die Kontrolle über sein Auto und kam nach links ab. Im Anschluss prallte der Ford gegen die Mittelleitplanke und wurde nach rechts abgewiesen. Danach fuhr das Auto unkontrolliert über sämtliche Fahrstreifen und kam rechts der Autobahn auf dem Dach zum Stehen. Einsatzkräfte bargen den verletzten Fahrer aus seinem Auto und brachten ihn mit nicht näher bekannten Verletzungen in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch beim Fahrer festgestellt werden. Ebenso befanden sich mehrere Medikamente in dem Fahrzeug. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutprobe beim 72-Jährigen an. Die soll nun klären, ob der Mann fahrtüchtig war oder nicht. Weiterhin wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Der Sachschaden an dem nicht mehr fahrbereiten Ford wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

+++++++ 2026742(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

