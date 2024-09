Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Mann schlägt in der S3 Frau mit der Faust ins Gesicht: Bundespolizei sucht nach Zeugen

Berlin - Friedrichshain-Kreuzberg (ots)

Nachdem ein unbekannt gebliebener Mann einer Frau am Bahnhof Ostkreuz am Montagmorgen unvermittelt mehrfach in das Gesicht geschlagen haben soll, sucht die Bundespolizei nun nach Zeugen.

Gegen 4:15 Uhr soll ein Mann in einer S-Bahn der Linie S3 am Bahnhof Ostkreuz einer 24-Jährigen unvermittelt mehrfach mit der Faust in das Gesicht geschlagen haben. Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei befragten die verletzte Geschädigte am Bahnhof Rummelsburg und leiteten eine sofortige Fahndung nach dem flüchtigen Angreifer ein. Dabei konnte der Mann nicht festgestellt werden. Rettungskräfte übernahmen die Versorgung der Frau und brachten sie anschließend zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung gegen den Mann ein und sicherte Videomaterial.

Die Bundespolizeiinspektion Berlin-Ostbahnhof sucht nach weiteren Zeugen, die sich bisher noch nicht gemeldet haben und sachdienliche Angaben zur beobachteten Tat oder zur Identität mutmaßlich beteiligter Personen machen können. Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Berlin-Ostbahnhof unter der Rufnummer 030 / 2977790 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zudem kann auch die kostenlose Servicenummer der Bundespolizei (0800 / 6 888 000) genutzt werden.

