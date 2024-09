Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Bundespolizei entdeckt große Menge Pyrotechnik in Kleintransporter

Bild-Infos

Download

Küstrin-Kietz (Märkisch Oderland) (ots)

Am Montagabend stellte die Bundespolizei bei einer Kontrolle in Küstrin-Kietz Pyrotechnik mit rund 90 kg Sprengmasse in einem Kleintransporter sicher.

Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen stoppten Einsatzkräfte gegen 19:30 Uhr einen polnischen Kleintransporter am ehemaligen Grenzübergang in Küstrin-Kietz. Die beiden Insassen, zwei polnische Staatsangehörige im Alter von 30 und 32, wollten in Richtung Magdeburg reisen. Bei der Kontrolle des Transporters entdeckten die Einsatzkräfte 2.500 Packungen mit Pyrotechnik im Fahrzeug. Das Nettogewicht der Sprengmasse betrug ca. 90 kg. Eine Einfuhrgenehmigung und weitere erforderliche Berechtigungsdokumente konnten die Männer nicht vorlegen.

Die Bundespolizei beschlagnahmte die Pyrotechnik und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz gegen die beiden Männer ein.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnten sie die Dienststelle wieder verlassen und ihre Reise fortsetzen. Die beschlagnahmte Pyrotechnik wird durch die Bundespolizei vernichtet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell