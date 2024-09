BPOLD-B: Bundespolizei nimmt Taschendieb fest

Brandenburg - Ludwigsfelde (ots) - Sonntagabend erfasste ein einfahrender Zug am Bahnhof Ludwigsfelde beinahe eine Frau. Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang vor Gefahren im Bahnbetrieb. Gegen 21 Uhr sprang eine 27-jährige Deutsche am Bahnhof Ludwigsfelde in die Gleise, um eine auf dem gegenüberliegenden Gleis einfahrende Bahn zu erreichen und den Weg abzukürzen. Dabei übersah sie einen weiteren einfahrenden ...

