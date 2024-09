Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Auf Mann eingeschlagen: Bundespolizei sucht nach Zeugen

Berlin - Mitte (ots)

Nachdem drei Männer einen Reisenden am frühen Sonntagmorgen in einer S-Bahn mit Faustschlägen attackiert haben sollen, sucht die Bundespolizei nach Zeugen.

Gegen 2:50 Uhr sollen drei unbekannt gebliebene Personen und ein junger Mann in der Ringbahn der Linie S41 auf Höhe des Bahnhofs Westend in eine verbale Auseinandersetzung geraten sein. Am Bahnhof Berlin-Gesundbrunnen stiegen die drei unbekannten Männer aus und provozierten den 22-jährigen Deutschen, sodass dieser ebenfalls die S-Bahn verließ und versuchte auf einen der Drei einzuschlagen. Dies misslang, jedoch schlug dieser wiederum dem 22-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Ein anderer der Gruppe soll den Deutschen anschließend von hinten festgehalten und ein weiterer mit einer Plastikflasche beworfen und im Gesicht getroffen haben. Der 22-Jährige zog sich daraufhin in die S-Bahn zurück, fuhr weiter bis zum Bahnhof Berlin-Schönhauser Allee und alarmierte Polizei sowie Rettungskräfte. Durch den Angriff waren mehrere Schneidezähne herausgebrochen. Rettungskräfte versorgten seine Verletzungen zunächst vor Ort und brachten ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Wer hat die Tat am Sonntag, 22. September 2024, gegen 2:50 Uhr auf dem S-Bahnsteig des Bahnhofs Berlin-Gesundbrunnen beobachtet und kann Angaben zu den Tatverdächtigen oder zum Tathergang machen oder sonstige sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben?

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter 030 2062293-60 sowie unter der kostenfreien Hotline 0800 6888000 rund um die Uhr entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell