BPOLD-B: Bundespolizei deckt unerlaubte Einreise auf

Berlin - Mitte (ots) - Nachdem drei Männer einen Reisenden am frühen Sonntagmorgen in einer S-Bahn mit Faustschlägen attackiert haben sollen, sucht die Bundespolizei nach Zeugen. Gegen 2:50 Uhr sollen drei unbekannt gebliebene Personen und ein junger Mann in der Ringbahn der Linie S41 auf Höhe des Bahnhofs Westend in eine verbale Auseinandersetzung geraten sein. Am Bahnhof Berlin-Gesundbrunnen stiegen die drei ...

