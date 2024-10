Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Altglascontainer gesprengt

Soest (ots)

Am 24.10.2024, gegen 22:44 Uhr, wurden Anwohner des Siegmund-Schultze-Weg durch einen lauten Knall in ihrer Ruhe gestört. Als die Polizei am Einsatzort erschien, hatten Anwohner sich bereits auf der Straße versammelt. Offensichtlich hatten Unbekannte einen Sprengkörper im Altglascontainer platziert und zur Explosion gebracht. Die Detonation war so stark, dass der Container stark deformiert und aus der Bodenverankerung gerissen wurde. Das Splitterfeld erstreckte sich auf der Fahrbahn bis zur gegenüberliegenden Straßenseite. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden. (mw)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell