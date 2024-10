Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Gemeinsamer Schwerpunkteinsatz der Polizeiwache Soest in Zusammenarbeit mit der Bundespolizeiinspektion Münster

Soest (ots)

Am Dienstag führten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Wache Soest gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen der Bundespolizeiinspektion Münster zwischen 12 und 20 Uhr einen Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Kriminalität durch. Besonders wurden die Bereiche am Bahnhofsvorplatz, der Fußgängerzone und in der "Englischen Siedlung" in Augenschein genommen. In der Fußgängerzone wurde eine Person mit einer Hieb- und Stoßwaffe kontrolliert. Die Waffe wurde im Laufe der Kontrolle beschlagnahmt. Beim Durchwühlen von Sperrmüll wurde in der "Englischen Siedlung" ein Mann angetroffen und kontrolliert. Da er sich vor Ort weigerte seine Personalien anzugeben, wurde er zur Identitätsprüfung der Wache zugeführt. Nach Abschluss der Maßnahme begab sich die gleiche Person zum Marienkrankenhaus und versuchte hier ein verschlossenes Fahrrad zu entwenden. Durch aufmerksame Zeugen konnte die Person identifiziert und dem Gewahrsam zugeführt werden. Des Weiteren wurden in unmittelbarer Nähe eines Spielplatzes fünf Personen kontrolliert die hier Alkohol und Cannabis konsumierten. Die 82 Personenüberprüfungen, 10 Platzverweise, 2 Identitätsfeststellungen und 11 Anzeigen wurden durch die Bevölkerung als positiv empfunden.

