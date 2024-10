Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pkw touchiert Radfahrerin und flüchtet

Wickede (Ruhr) (ots)

Am gestrigen Mittwoch ereignete sich gegen 16:05 Uhr eine Verkehrsunfallflucht im Kreuzungsbereich der Straßen Am Lehmacker und der Fröndenberger Straße. Eine 72-jährige Frau aus Fröndenberg befuhr mit ihrem E-Bike den Fahrradweg neben der Fröndenberger Straße in Richtung Süden. Als sie in die Straße Am Lehmacker einbog, wurde ihr E-Bike von einem Pkw touchiert, so dass sie die Balance verlor und auf die Fahrbahn stürzte. Sie erlitt in Folge des Sturzes leichte Verletzungen. Der Pkw, vermutlich ein weißer VW Golf mit Soester Kennzeichen, setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne sich um die gestürzte Radfahrerin zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02922-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

