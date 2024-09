POL-RBK: Rösrath - 6 Transporter aufgebrochen und Werkzeug entwendet

Overath (ots) - Am Montagmorgen (09.09.) wurde die Polizei zu einer Grundschule in den Ortsteil Marialinden gerufen, nachdem dort ein Einbruch festgestellt worden war. Nach ersten Erkenntnissen sind bislang unbekannte Täter in der Zeit von Freitag (06.09.) circa 15:00 Uhr bis Montag (09.09.) circa 07:00 Uhr über ein Fenster gewaltsam in das Schulgebäude an der ...

mehr