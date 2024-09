Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Täter steigen über Fenster in Marialindener Schule ein

Overath (ots)

Am Montagmorgen (09.09.) wurde die Polizei zu einer Grundschule in den Ortsteil Marialinden gerufen, nachdem dort ein Einbruch festgestellt worden war.

Nach ersten Erkenntnissen sind bislang unbekannte Täter in der Zeit von Freitag (06.09.) circa 15:00 Uhr bis Montag (09.09.) circa 07:00 Uhr über ein Fenster gewaltsam in das Schulgebäude an der Pilgerstraße eingedrungen. Im Inneren des Gebäudes versuchten sie mehrere Zimmertüren aufzubrechen, was jedoch nicht gelang. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnte noch nicht festgestellt werden, dass etwas gestohlen wurde.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und führte eine Spurensicherung am Tatort durch. Wer im oben genannten Tatzeitraum etwas Verdächtiges im Umfeld der Schule festgestellt hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 beim Kriminalkommissariat 2 in Bergisch Gladbach zu melden. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell