Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kind

Mönchengladbach (ots)

Im Stadtteil Hardterbroich-Pesch kam es am heutigen Tage zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 46jähriger PKW-Fahrer befuhr die Erzbergerstraße in Richtung Rheydt. Unmittelbar hinter der Kreuzung Erzbergerstraße / Volksgartenstraße lief ein zweieinhalb Jahre altes Kind von rechts kommend, zwischen geparkten PKW, auf die Fahrbahn. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung und dem Versuch auszuweichen, konnte der Fahrzeugführer einen Zusammenstoß mit dem Kind nicht mehr verhindern. Durch den Zusammenstoß zog sich das Kind Frakturen am Bein zu und musste mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zur stationären Behandlung zugeführt werden.

