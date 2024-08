POL-MG: Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht: 15-Jähriger schwer verletzt - Zeugensuche

Mönchengladbach (ots) - Eine unbekannte rothaarige Frau hat am Donnerstag, 1. August, um 11.15 Uhr an der Marienstraße in Eicken einer 87-jährigen Frau die Handtasche geraubt. Die Seniorin erlitt hierbei Verletzungen, die eine Behandlung in einem Krankenhaus erforderlich machten. Die Polizei bittet um Hinweise. ...

