Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugenaufruf nach Handtaschenraub in Eicken: Unbekannte entreißt Seniorin die Handtasche

Mönchengladbach (ots)

Eine unbekannte rothaarige Frau hat am Donnerstag, 1. August, um 11.15 Uhr an der Marienstraße in Eicken einer 87-jährigen Frau die Handtasche geraubt. Die Seniorin erlitt hierbei Verletzungen, die eine Behandlung in einem Krankenhaus erforderlich machten. Die Polizei bittet um Hinweise.

Laut eigenen Angaben war die 87-Jährige zu Fuß mit ihrer Handtasche und Einkäufen unterwegs, als ihr auf der Marienstraße die unbekannte Täterin entgegenkam. Die Frau riss ihr sowohl ihre Handtasche als auch eine blaue Einkaufstasche aus den Händen und flüchtete damit über die Eickener Straße in Richtung Hauptbahnhof. Durch den Ruck beim Entreißen der Taschen kam die 87-Jährige zu Fall. Sie blieb verletzt am Boden liegen, bis eine Passantin herbeieilte und ihr half. Ein hinzugerufener Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

Die Polizei fahndete erfolglos nach der Täterin. Bei ihr handelt es sich Zeugenangaben zufolge um eine circa 50-jährige schlanke Frau mit roten Haaren. Die Polizei bittet Zeugen, die den Raub beobachtet haben oder weitere Hinweise zu der beschriebenen Frau geben können, sich unter der Telefonnummer 02161-290 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell