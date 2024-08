Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Anwohnerin bringt Einbrecher um seine Beute

Mönchengladbach (ots)

Am Mittwoch, 31. Juli, hat eine 59-Jährige in Wickrath einen Unbekannten in ihrem Haus bei einem Einbruch angetroffen. Sie forderte den Täter auf, von seiner Tat abzulassen, woraufhin dieser flüchtete und die Gegenstände zurückließ, die er entwenden wollte.

Gegen 14.15 Uhr kehrte eine Anwohnerin zu ihrem Einfamilienhaus im Ortsteil Wickrath zurück, wo sie ein fremdes Fahrzeug, einen schwarzen BMW, feststellte. Als sie die Tür zu ihrem Haus öffnete, nahm sie verdächtige Geräusche aus der ersten Etage wahr. Wie sie kurz darauf sah, wurden diese von einem unbekannten Mann verursacht, der ihr Grundstück gerade über das Garagendach verlassen wollte. Er hatte ein Brecheisen dabei, außerdem einen Einkaufskorb mit Gegenständen aus dem Haus.

Die 59-jährige Frau fing den Mann an der Eingangstür ab und forderte ihn auf, den Korb abzulegen. Der augenscheinlich überraschte Täter ließ den Korb fallen und flüchtete in dem schwarzen BMW. Streifenteams der Polizei fahndeten umgehend nach dem Fahrzeug, jedoch ohne Erfolg. Nach derzeitigem Kenntnisstand hat der Unbekannte Kennzeichen an dem BMW angebracht, die zuvor in einem anderen Fall als gestohlen gemeldet wurden.

Der Anwohnerin zufolge handelt es sich bei dem Täter um einen Mann mit dunklem Teint, schwarzen Haaren und schlanker Figur. Er ist schätzungsweise zwischen 30 und 40 Jahre alt und trug zur Tatzeit eine gelbe Warnweste.

Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort mögliche Spuren und konnte rekonstruieren, dass der Täter gewaltsam eine Tür an der Rückseite des Hauses geöffnet und dann die Räume im Obergeschoss auf der Suche nach Wertsachen durchwühlt hatte.

Die Beamten haben Ermittlungen wegen versuchten Einbruchdiebstahls eingeleitet, die derzeit andauern. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (et)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell