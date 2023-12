Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrradeigentümer gesucht

Bild-Infos

Download

Jena (ots)

Das abgebildete blau-silberne Herrenfahrrad (Marke: Haibike) wurde am 30.11.2023 nach einem Bürgerhinweis im Bereich des Burgauer Weg in Jena sichergestellt. Der Besitzer bzw. Eigentümer des Fahrrades ist unbekannt. Wer sein Fahrrad erkennt, soll sich bitte unter Angabe des Aktenzeichens SPH/0313516/2023, via Mail: ed.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de bzw. via Tel.: 03641 810 bei der Polizei Jena melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell