POL-MG: Drogenhandel in Bahnhofsnähe: 49-Jähriger in U-Haft

Am Freitag, 2. August, hat sich gegen einen 49-Jährigen im Rahmen einer Personenkontrolle unweit des Gladbacher Hauptbahnhofs der Verdacht des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln ergeben. Die Polizei nahm den Mann vorläufig fest und führte ihn einem Haftrichter vor. Dieser verhängte noch am selben Tag Untersuchungshaft.

Gegen 8 Uhr fiel einem Streifenteam eine Personengruppe auf, die sich an der Lürriper Straße Ecke Erzbergerstraße aufhielt. Eine der Personen ließ etwas fallen und drehte sich weg, als der Streifenwagen näherkam.

Die Beamten kontrollierten die Gruppe, wobei sie im Gepäck eines 49-Jährigen eine größere Menge Bargeld und über ein Dutzend Verschlusstütchen mit verschiedenen Substanzen fanden. Ersten Erkenntnissen zufolge handelt es sich dabei um Heroin sowie Kokain. Die Beamten nahmen den Mann wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorläufig fest.

Im Polizeigewahrsam übernahmen Ermittler der Kriminalpolizei den Tatverdächtigen, der wegen ähnlicher Delikte bereits polizeilich in Erscheinung getreten ist.

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach prüfte die Kriminalpolizei infrage kommende Haftgründe und führte den 49-Jährigen am Freitagnachmittag einem Haftrichter vor. Dieser folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und ordnete die Untersuchungshaft an. (et)

