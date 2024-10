POL-SO: Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Hauptunfallursachen

Wickede (Ruhr) (ots) - Am gestrigen Mittwoch ereignete sich gegen 16:05 Uhr eine Verkehrsunfallflucht im Kreuzungsbereich der Straßen Am Lehmacker und der Fröndenberger Straße. Eine 72-jährige Frau aus Fröndenberg befuhr mit ihrem E-Bike den Fahrradweg neben der Fröndenberger Straße in Richtung Süden. Als sie in die Straße Am Lehmacker einbog, wurde ihr E-Bike von einem Pkw touchiert, so dass sie die Balance ...

mehr