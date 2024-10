Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Betrüger wieder erfolgreich

Soest (ots)

Am gestrigen Donnerstag wurde ein 63-Jähriger Opfer dreister Betrüger. Er erhielt mehrere Nachrichten über den Messenger-Dienst Whatsapp, die vermeintlich von seiner Tochter stammten, die eine neue Handynummer benutze. Im weiteren Verlauf des Chats wurde der Soester um Überweisung mehrerer Geldbeträge an die angebliche Tochter gebeten. Der von den zahlreichen Nachrichten überrumpelte 63-Jährige überwies einen vierstelligen Betrag an die Betrüger. Letztendlich kamen ihm Zweifel, er erkannte die Betrugsmasche und erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Polizei empfiehlt, wenn Sie über Messenger-Dienste eine Zahlungsforderung bekommen, erst über eine Ihnen bekannte Telefonnummer bei Ihren Angehörigen nachzufragen. Rufen Sie im Zweifel die Polizei unter 110 an. Erstatten Sie Anzeige, wenn Sie Opfer eines Betruges geworden sind. Helfen Sie mit, indem Sie vor allem ältere Menschen in Ihrem Umfeld über diese Betrugsmaschen informieren.

