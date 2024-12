Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus - Zeugenaufruf

Bolanden (ots)

In den Abendstunden des 07.12.2024 wurde im Zeitraum von 18:30 - 01:00 Uhr in der Straße "Im See" in Bolanden in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Durch die bislang unbekannten Täter wurde, während der Abwesenheit der Bewohner, zuerst der heruntergelassene Rollladen der Terrassentür hochgeschoben und anschließend die Glasscheibe eingeschlagen. Danach wurde das Haus nach Wertgegenständen abgesucht. Das genaue Stehlgut kann derzeit noch nicht konkret benannt werden. Die Tatortaufnahme erfolgte durch die Kriminalpolizei.

Bereits am Freitag, den 06.12.2024, gegen 19:30 Uhr betraten zwei verdächtige Personen ein Grundstück in der Straße "Am Grabenacker" und schauten sich auffällig um. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Personen nicht mehr festgestellt werden.

Mögliche Zeugen der Tat oder Personen, die auch im Vorfeld verdächtige Wahrnehmungen hatten oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Kirchheimbolanden oder der Kriminalpolizei Worms in Verbindung zu setzen.

