POL-PIKIB: Erneute LKW- und Buskontrollen

Kirchheimbolanden (ots) - Am Donnerstag, dem 28.11.2024, kam es in Kirchheimbolanden zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Der 31-jährige Geschädigte ging auf dem Gehweg parallel zur Straße "Am Ziegelwoog" in Richtung Danziger Straße entlang. Der Unfallverursacher befuhr die Straße "Am Ziegelwoog" in gleicher Richtung, geriet aus bislang ungeklärter Ursache auf den Gehweg und streifte ...

