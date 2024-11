Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Kirchheimbolanden (ots)

In den Abendstunden des 23.11.2024 zwischen 17:15 Uhr - 20:15 Uhr, kam es in der Leibnizstraße in Kirchheimbolanden zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Durch bislang unbekannte Täter wurde ein Balkonfenster aufgebrochen und das Haus nach Wertgegenständen durchsucht. Der Einbruch wurde erst bei Rückkehr des Hausbewohners bekannt. Die notwendige Tatortaufnahme erfolgte durch die Kriminalpolizei. Welche Gegenstände konkret entwendet wurden, ist bislang noch nicht bekannt, die Ermittlungen dauern an.

Zeugen der Tat und Personen die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich telefonisch oder per E-Mail bei hiesiger Dienststelle bzw. der Kriminalinspektion Worms zu melden.

