Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Trickdiebstahl in Wohnung - Falsche Elektroschrottsammler

Eisenberg (Pfalz) (ots)

Am Samstag, den 16.11.2024 kam es am Nachmittag zu einem vollendeten Trickdiebstahl in Eisenberg. Nachdem drei bislang unbekannte Täter bei dem Geschädigten klingelten, erhielten diese Zutritt zur Wohnung, nachdem man erklärte, Elektroschrott zu sammeln. In der Wohnung gelang es den Tätern u.a. Bargeld zu entwenden. Als dem Geschädigten der Diebstahl auffiel, verließen die drei Täter umgehend die Wohnung und flüchteten in einem blauen Transporter in Richtung Innenstadt.

Zeugen der Tat oder Personen. die Hinweise zu dem blauen Transporter oder den drei Tätern geben können, werden gebeten, sich telefonisch oder per E-Mail bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden.

Die Polizei empfiehlt:

Lassen Sie keine fremden Personen ohne eingehende Prüfung in Ihre Wohnung/Haus. Falls sich Personen penetrant und unter Angaben von fadenscheinigen Gründen Zugang zu Ihrer Wohnung verschaffen wollen, melden Sie dies der Polizei.

Weitere Informationen hierzu unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/

