Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfallflucht mit leichtverletzter Person

Kirchheimbolanden (ots)

Am Donnerstag, dem 28.11.2024, kam es in Kirchheimbolanden zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Der 31-jährige Geschädigte ging auf dem Gehweg parallel zur Straße "Am Ziegelwoog" in Richtung Danziger Straße entlang. Der Unfallverursacher befuhr die Straße "Am Ziegelwoog" in gleicher Richtung, geriet aus bislang ungeklärter Ursache auf den Gehweg und streifte den Fußgänger. Dieser wurde hierbei leicht verletzt. Anschließend flüchtete der Fahrer in Richtung Haider Straße. Der Geschädigte konnte auf dem Kennzeichen des Verursachers die Ortskennung "KH" ablesen. Weiterhin habe es sich um einen silbernen Mercedes mit einer defekten, rechten Kennzeichenbeleuchtung gehandelt. Zeugen des Unfalls und Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich telefonisch oder per E-Mail bei hiesiger Dienststelle zu melden.

