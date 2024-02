Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Denkmal mit Farbe beschmiert

Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Babenhausen (ots)

Bislang noch unbekannte Täter haben auf dem Gelände eines Parkplatzes an der Stadtmühle ein dortiges jüdisches Denkmal mit roter Farbe beschmiert. Zeugen hatten gegen 10.30 Uhr am Montagmorgen (19.2.) die Schmierereien bemerkt. Der genaue Tatzeitraum kann aktuell noch nicht näher eingegrenzt werden. Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugenhinweise. Wer hat in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet? Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

