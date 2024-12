Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: BMW aufgebrochen - Lenkrad und Navigationssystem entwendet

Kirchheimbolanden (ots)

Im Tatzeitraum vom Sonntag, dem 08.12.2024 bis Mittwoch, dem 11.12.2024 schlugen unbekannte Täter eine Seitenscheibe eines weißen BMW 430d ein und gelangten so in das Fahrzeug. Im Anschluss demontierten und entwendeten die Täter das fest verbaute Navigationssystem und Lenkrad.

Die Tat ereignete sich vermutlich in den Abend-/Nachtstunden an einem der genannten Tage, in der Amtsstraße in Kirchheimbolanden. Zeugen, die in der Nähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden.

