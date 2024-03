BPOL-HH: Altona: Festnahme durch Bundespolizei nach versuchter gefährlicher Körperverletzung mit Zimmermannshammer

Hamburg (ots) - Am 13.03.2024 gegen 22.20 Uhr konnten Zivilfahnder der Bundespolizeiinspektion Hamburg einen mutmaßlichen Fahrraddieb in der Nähe vom Hamburger Hauptbahnhof wiedererkennen und vorläufig festnehmen. Der Beschuldigte (m.28) ist dringend verdächtig, am Vortag einem schlafenden Mann (m.52) das mitgeführte Mountainbike (Wert: ca. 700 Euro) am ...

