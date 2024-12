Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim/ Fahrnau: Gemeldeter Kaminbrand in Kindergarten

Freiburg (ots)

Zu einem gemeldeten Kaminbrand in einem Kindergarten in der Hammerschmiedgasse rückten am Montag, 16.12.2024 gegen 09.30 Uhr Polizei und Feuerwehr aus. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass es sich nicht um einen Kaminbrand handelte. Durch das befüllen des Holzofens mit zu viel Feuerholz kam es zu einer Stichflamme. Personen wurden keine verletzt und auch entstand kein Sachschaden. Die 19 Kinder und 8 Erwachsene waren bereits beim Eintreffen der Rettungskräfte evakuiert. Durch die Feuerwehr wurde der Kamin kontrolliert und das Gebäude belüftet. Anschließend konnte die Kita den Betrieb wieder normal aufnehmen.

