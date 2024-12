Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 12.12.2024

Eschwege (ots)

Anbauteil von Traktor geklaut; Polizei sucht Zeugen

Wie jetzt zur Anzeige gebracht wurde, haben Unbekannte zwischen Freitag 15.00 Uhr und Montag 09.00 Uhr von einer Landwirtschaftlichen Zugmaschine (Traktor) der Marke John Deere ein sog. Anhängemaul (Teil der Anhängekupplung) abmontiert und geklaut. Der Wert des Stehlgutes wird mit 800 Euro angegeben. Ereignet hat sich der Diebstahl in Eschwege-Oberhone in der Hintergasse, wo der Traktor auf einem Privatgelände stand. Hinweise unter 05651/925-0.

Blumenkübel umgestoßen; Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen

Eine Streife der Eschweger Polizei wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in die Marktstraße gerufen, nachdem Anwohner gegen 03.20 Uhr eine randalierende Person gemeldet hatten. Vor Ort trafen die Beamten auf einen 24-Jährigen der in Eschwege wohnt und nicht unerheblich alkoholisiert war (Alcotest knapp über 2 Promille). Im Nahbereich wurde ein umgestoßener und beschädigter Blumenkübel festgestellt, wofür der 24-Jährige in Betracht kommt. Die Beamten nahmen eine Anzeige wegen Sachbeschädigung auf und erteilten dem 24-Jährigen außerdem einen Platzverweis.

39-Jähriger beim Graffitisprayen überrascht

Wegen Sachbeschädigung durch Graffiti muss sich jetzt ein 39-Jähriger aus Meinhard verantworten, der am Mittwochnachmittag am Stadtbahnhof in Eschwege die Wände der Herrentoiletten besprüht hatte. Zeugen hatten die Polizei gerufen, die den Tatverdächtigen bei Verlassen der Toilette noch beobachtet hatten. Im Nahbereich traf die Polizei letztlich auf den 39-Jährigen, der diverse Spraydosen mitführte, welche die Beamten dann sicherstellten. Der angerichtete Schaden wird auf 500 Euro beziffert. Ermittlungen wegen Sachbeschädigung wurden aufgenommen.

Beleidigung/Bedrohung

Ermittlungen gegen eine 50-jährige Frau ohne festen Wohnsitz in Deutschland haben die Beamten der Eschweger Polizei am gestrigen Mittwochabend aufgenommen. Die Tatverdächtige war in der Innenstadt im Bereich Stad unterwegs und hatte gegen 18.30 Uhr eine junge Frau beleidigt und kurz darauf noch die Mitarbeiten eines Imbissbetriebes bedroht und beleidigt. Die Polizei nahm sich der Tatverdächtigen an, die etwas verwirrt schien und zudem alkoholisiert war (knapp 1,5 Promille). Wegen der beiden Vorfälle sind jetzt strafrechtliche Ermittlungen aufgenommen worden.

Auto übersehen; Schaden 7000 Euro

Eine 60-jährige Autofahrerin aus Meinhard hat am Mittwoch beim Einfahren auf die Reichensächser Straße von einem Tankstellengelände einen Unfall verursacht. Gegen 16.05 Uhr übersah sie den bevorrechtigten Wagen eines 21-Jährigen aus Wehretal, welcher die Reichensächser Straße stadtauswärts befuhr. Bei der anschließenden Kollision der beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro am Wagen der Verursacherin und in Höhe von 4000 Euro bei dem anderen Auto.

Einbruch in Wohnhaus; Polizei sucht Zeugen

Im Sandweg in Eschwege sind unbekannte Täter in Abwesenheit der Bewohner in ein Zweifamilienhaus eingedrungen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt über ein aufgehebeltes Terrassenfenster. Im Keller des Hauses wurden Schränke und Mobiliar durchsucht, geklaut wurde nach ersten Erkenntnissen jedoch nichts. Entstandener Sachschaden am Fenster beläuft sich auf 600 Euro. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwoch 14.00 Uhr und Donnerstag 06.55 Uhr. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Polizei Sontra

Zwei Mülltonnen ausgebrannt; Polizei sucht Zeugen

Feuerwehr und Polizei sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in kurzen Abständen gleich zweimal zu einem Einsatzort in die Lindenstraße in Sontra gerufen worden, weil dort Mülltonnen mutmaßlich durch Unbekannte in Brand gesetzt worden waren. Nachdem Anwohner gegen 01.21 Uhr den ersten Brand gemeldet hatten, löschte die Feuerwehr die Reste einer Biotonne ab, die komplett heruntergebrannt/geschmolzen war. Ein zweiter Mülltonnenbrand wurde dann gegen 02.26 Uhr an nahezu gleicher Örtlichkeit, aber auf der anderen Gebäudeseite des betreffenden Grundstücks und in einigem Abstand zu der ersten Tonne gemeldet. Die Polizei hat hier jeweils Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um Hinweise in beiden Fällen unter 05653/9766-0.

Polizei Witzenhausen

Diebstahl von Baustelle; Kraftstoff und Bauteile geklaut; Polizei sucht Zeugen

Bei der Polizei in Witzenhausen wurde am Mittwoch eine Anzeige wegen besonders schweren Diebstahls erstattet. Zwischen Dienstag 17.00 Uhr und Mittwoch 07.00 Uhr sind unbekannte Täter auf einem Baustellenbereich bei der Pumpenstation Stiedenrode zwischen Ermschwerd und Stiedenrode zu Gange gewesen und haben von dort 70 Liter Dieselkraftstoff aus einem Fahrzeug entwendet, zudem Bau- und Zubehörteile dortiger Baumaschinen. Der Stehlschaden wird mit insgesamt 4500 Euro angegeben. Die Polizei Witzenhausen bittet hier um Hinweise unter 05542/9304-0.

Essen im Ofen führt zur Feuerwehreinsatz

Zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei kam es am Mittwochabend in Witzenhausen in der Straße "Hinter dem Deich". Im 1. OG eines Mehrfamilienhauses war es gegen 20.34 Uhr zu einer größeren Rauchentwicklung gekommen. Aufgrund dessen war ein Bewohner des Hauses vorsorglich wegen des Verdachts auf Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus gebracht worden. Der Bewohner konnte aber nach kurzer Behandlung am gleichen Abend wieder entlassen werden. Verantwortlich für die Rauchentwicklung waren Lebensmittel in einem Backofen, der fälschlicherweise auf Selbstreinigung gestellt war. Nach ausreichenden Belüftungsmaßnahmen seitens der Feuerwehr konnte die Wohnung ohne Beeinträchtigung wieder genutzt werden. An dem Herd entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro.

