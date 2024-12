Polizei Eschwege

POL-ESW: Wohnungsbrand in Eschwege; Kripo geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus

Eschwege (ots)

>>Wohnungsbrand in Eschwege; Kripo geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus

Am Samstagabend sind Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei in Eschwege gegen 21.20 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus in der Straße "An den Anlagen" entsandt worden, nachdem hier ein Wohnungsbrand aus dem 3. OG gemeldet worden war. Zur Brandbekämpfung waren die Feuerwehren aus der Kernstadt Eschwege und der Eschweger Ortsteile vor Ort. Daneben waren auch Rettungskräfte und Notfallseelsorge im Einsatz. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Die Wohnung ist jedoch unbewohnbar, der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen zwischen 50.000 Euro und 100.000 Euro.

(s. auch Pressemeldung vom 08.12.2024 - 05.54 Uhr)

>>Kripo Eschwege hat mittlerweile den Brandort begutachtet

Wie die Beamten vom Fachkommissariat für Branddelikte der Kripo Eschwege im Fortgang der Ermittlungen berichten, deutet nach der Untersuchung des Brandortes alles auf eine vorsätzliche Brandstiftung hin. Die Spuren am Ort des Brandausbruchs und aufgefundene Reste eines Brandbeschleunigers lassen hier den Schluss zu, dass das Feuer gezielt gelegt wurde.

Ermittlungen sind in diesem Zusammenhang jetzt gegen einen 24-jährigen Mann aus Eschwege aufgenommen worden, der dringend verdächtig ist, den Brand gelegt zu haben. Der Tatverdächtige befindet sich mittlerweile aufgrund seines Gesundheitszustandes im Zentrum für Psychiatrie und Psychotherapie in Eschwege.

