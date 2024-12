Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 11.12.2024

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Diebstahl von Baggeraufsatz; Polizei sucht Zeugen

Am Dienstagmorgen ist um 08.39 Uhr der Diebstahl eines Stemmaufsatzes für einen Bagger zur Anzeige gebracht worden. Unbekannte Täter montierten den Stemmhammer von dem hydraulischen Baggerarm ab und transportierten ihn anschließend ab. Ereignet hat sich der Diebstahl in der Nacht zu Dienstag auf einer Baustelle an der Bundesstraße B 452, zwischen Wehretal-Reichensachsen und Rondell. Hinweise unter 05651/925-0.

Zwei Autofahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

In der Boynebruger Straße hielten Beamte der Polizei Eschwege am Dienstagabend um 22.50 Uhr u.a. zwei Autofahrer zur Verkehrskontrolle an. Bei einem 26-Jährigen aus Eschwege verlief ein Drogenvortest positiv auf Kokain, bei einem 35-Jährigen auf THC. Bei beiden Männern wurden Blutentnahmen durchgeführt und entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

Unfall mit 4 beteiligten Autos; Schaden 22.000 Euro

Ein Verkehrsunfall mit 4 beteiligten Autos und insgesamt 22.000 Euro Sachschaden ereignete sich am Dienstag um 10.52 Uhr am Stadtbahnhof in Eschwege. Verursacher war ein 75-Jähriger aus Mühlhausen, der zur besagten Zeit am Stadtbahnhof in eine seitliche Parklücke rückwärts einfahren wollte. Dabei kollidierte er zunächst mit dem geparkten Wagen eines 44-Jährigen aus Weißenborn. Der 75-Jährige verwechselte dann auch noch Brems- und Gaspedal, woraufhin er wieder vorwärts und aus der Parklücke herausfuhr. Dabei streifte der Mann dann eine 67-Jährige in ihrem Auto, die an der Parkreihe vorbeifuhr. Deren Wagen wurde durch den Aufprall dann auch noch gegen das geparkte Auto einer 47-Jährigen aus Geismar geschoben. Die Schäden an den Autos belaufen sich auf 15.000 Euro bei dem Verursacher und auf 5000 Euro am Wagen der 67-Jährigen. Diese beiden Pkw mussten zudem abgeschleppt werden. Die beiden geparkten Autos wurden mit je 1000 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen.

Schaden angerichtet und davongefahren

Einen Schaden in Höhe von 350 Euro an einer Hausfassade hat ein 70-Jähriger aus Berkatal angerichtet, der mit seinem Wagen gestern um kurz vor 12.00 Uhr in der Lessingstraße in Eschwege auf dem Parkplatz eines Wohnheims gewendet hatte. Dabei hatte er offenbar mit der Anhängekupplung einen Metallpfosten erfasst und diesen dadurch dann gegen die Hausfassade gedrückt. Anschließend fuhr der Verursacher unerlaubt davon, konnte aber aufgrund von Zeugenhinweisen schnell ermittelt werden.

Polizei Sontra

Zwei Unfälle in Netra; Fußgänger angefahren / an anderer Stelle ein Parkrempler

Nachgemeldet werden noch zwei Unfälle von vergangenem Montag, die sich beide in Ringgau-Netra ereigneten. Gegen 07.56 Uhr kam ein 61-jähriger Fußgänger aus Sontra zu Fall und erlitt leichte Verletzungen, als er vom Wagen eines 65-Jährigen aus dem Ringgau erfasst wurde. Der 65-Jährige befuhr die Untergasse und wollte in die Brauhausstraße einbiegen, wobei er dann den 61-Jährigen übersah, der die Untergasse fußläufig überquerte. Gegen 08.25 Uhr hat außerdem ein 57-Jähriger aus dem Ringgau beim Ausparken von einem Parkplatz im Bereich Schloßstraße/Ecke Landstraße das geparkte Auto eines 62-Jährigen touchiert. Die Sachschäden sind mit 2500 Euro (Verursacher) und 1500 Euro angegeben.

Polizei Hessisch Lichtenau

Von der Fahrbahn abgekommen und gegen Leitplanke geprallt; Schaden 1300 Euro

Einen Schaden von 1300 Euro hat am Mittwochmorgen ein 23-Jähriger aus Hessisch Lichtenau verursacht. Laut Unfallbericht der Polizei Hessisch Lichtenau war der 23-Jährige um 05.55 Uhr von Velmeden kommend in Richtung Rommerode unterwegs. Beim Abbiegen am Abzweig Rommerode/ Laudenbach verlor der 23-Jährige dann die Kontrolle über sein Auto und prallte mit der rechten, hinteren Fahrzeugseite gegen eine Leitplanke. Die dadurch entstandenen Schäden beziffern sich auf 1000 Euro (Pkw) und 300 Euro (Leitplanke).

Polizei Witzenhausen

Ladendieb lässt vollen Einkaufswagen zurück und flüchtet; Polizei sucht Zeugen

Am Dienstagabend um 19.10 Uhr hat ein unbekannter Täter im Aldi-Einkaufsmarkt "An der Bohlenbrücke" in Witzenhausen Fersengeld gegeben, als er mit voll beladenem Einkaufswagen (Lebensmittel/Ware im Wert von 430 Euro) bereits den Kassenbereich passiert hatte, ohne zu bezahlen. Nach Ansprache durch eine Kassiererin ließ er alles stehen und liegen und verließ fluchtartig den Markt. Beschreibung des Mannes: ca. 25 Jahre- indischer Phänotyp- schlank, schwarze Haare- schwarze Daunenjacke, schwarze Hose, dunkelgrüner Pullover. Hinweise an die Polizei Witzenhausen unter 05542/9304-0.

Parkrempler; Schaden 500 Euro

Eine 31-Jährige Autofahrerin aus Witzenhausen hat am Dienstag um 16.55 Uhr beim Ausparken am Witzhäuser Bahnhof den geparkten Wagen einer ebenfalls aus Witzenhausen stammenden 52-Jährigen aus Unachtsamkeit leicht touchiert. Auf beide Autos entfällt ein Schaden von je 250 Euro.

Wildunfälle

Ein 44-jähriger Autofahrer aus Waldkappel erfasste am Mittwoch um kurz nach 05.00 Uhr ein Reh, welches anschließend seinen Verletzungen erlag. Der Unfall ereignete sich auf der B 80 zwischen Witzenhausen und Gertenbach. Schaden 4000 Euro.

Ebenfalls mit einem Reh kollidierte eine 35-Jährige aus Großalmerode, die mit ihrem Pkw auf der B 451 von Trubenhausen in Richtung Hundelshausen unterwegs war. Bei dem Unfall, der sich Mittwochmorgen um 05.45 Uhr ereignete, entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro.

Ein die Fahrbahn überquerendes Reh war am Dienstagabend um 23.30 Uhr auch dafür verantwortlich, dass ein 44-Jähriger aus Magdeburg mit seinem Kleintransporter auf der B 27 zwischen Hoheneiche und Wichmannshausen dem Tier auswich und dabei in die Leitplanke fuhr. Zum Kontakt mit dem Reh kam es nicht. Das lief anschließend davon. An dem Kleintransporter entstand ein Schaden in Höhe von 5000 Euro. Der Schaden an der Leitplanke schlägt mit 1200 Euro zu Buche.

Auf der Landesstraße L 3238 zwischen Stiedenrode und Ermschwerd ist ein aus Witzenhausen stammender 56-jährger Autofahrer mit einem Reh zusammenstoßen, welches anschließend in Richtung Wald davonlief. Der Unfallschaden wird hier mit 3500 Euro angegeben. Der Unfall ereignete sich am Dienstag um 17.10 Uhr.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell